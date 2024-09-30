Мощные взрывы прогремели прошедшей ночью на севере Москвы

Серия взрывов газовых баллонов и сильный пожар произошли прошедшей ночью в жилом комплексе Москвы на Ильменском проезде. Первый взрыв в квартире прогремел в 2.50 ночи. Жильцы выбежали на улицу и увидели пожар на пятом этаже. Огонь быстро распространился выше. Всего горели квартиры с 5 по 8 этаж. Во время одного из взрывов обрушился фасад здания.

Из огня спасли 7 человек. Есть пострадавшие, в том числе ребёнок. Одного мужчину спасли жильцы: он, спасаясь от огня, прыгнул с пятого этажа на растянутое одеяло. Мужчина выжил, получил несколько переломов, сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что дом не был газифицирован. Жильцы в соцсетях сообщили, что сигнализация во время пожара сработала только в одной из квартир.

Сейчас спасатели МЧС завершили тушение огня. Место происшествия до сих пор оцеплено. Жильцов подъезда, где произошло ЧП, еще не пускают в свои квартиры.

По некоторым данным, пожар начался в квартире, в которой шел ремонт. Накануне днем туда занесли газовые баллоны.