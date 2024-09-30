В Екатеринбурге вводят новую систему оплаты проезда в общественном транспорте

В Екатеринбурге вводят новую систему оплаты проезда в общественном транспорте.

Как сообщили сегодня на пресс-конференции в городской администрации, с 10 октября по 31 декабря 2024 года можно будет оплачивать проезд по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП). Пока только 10 регионов в России работают по этой системе.

Для тех, кто выберет такой способ оплаты, скидка за проезд составит 13 рублей. Таким образом, пассажир будет платить 20 рублей.

В Свердловской области такой способ будет доступен в четырех городах: Екатеринбург, Талица, Ирбит, Ивдель. В Екатеринбурге он будет действовать на всех видах транспорта, исключая метро.

Более подробно о новой системе оплаты проезда читайте на Накануне.RU в ближайшее время.