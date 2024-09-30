Госдума рассмотрит проект о зарплате медиков не ниже 2,5 или 4 МРОТ

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение проект закона о зарплате при работе на полную ставку младшего и среднего медперсонала не ниже 2,5 МРОТ, а медработников с высшим образованием - не ниже четырех МРОТ.

Также документ предусматривает, что выплачиваемая медицинским работникам зарплата не может быть уменьшена, а условия оплаты их труда ухудшены в связи с принятием данного закона. Отмечается, что в законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в отличие от федерального закона "Об образовании", отсутствуют положения о гарантированном объеме финансирования расходов на оплату труда медработников, необходимых для достижения показателей, установленных в указе президента, в котором поручено к 2018 году повысить среднюю заработную плату младшего и среднего медперсонала до 100% от средней зарплаты в соответствующем регионе, а работников медорганизаций, имеющих высшее медицинское образование, - до 200% от средней зарплаты в регионе.

Депутаты считают, что инициатива позволит установить гарантию достойной заработной платы для каждого медицинского работника независимо от места его жительства, позволит восстановить престиж и востребованность профессии медицинского работника, снизить социальное неравенство в стране, сообщает РИА Новости.

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