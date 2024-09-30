30 Сентября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ЦБ России продолжает ужесточать ипотечное кредитование

2024 год стал беспрецедентным по количеству регуляторных ограничений.
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Об этом сообщил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин во время Международного банковского форума в Сочи. За последний год Центробанк России дважды повышал надбавки к капиталу по ипотеке на новостройки. Также регулятор ужесточил резервы для кредитов с низкой ставкой "от застройщика".

Банковское сообщество утвердило согласованный с ЦБ РФ стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. С июля 2025 года банки не смогут взимать дополнительные комиссии за установление пониженной процентной ставки по договору и будут не вправе получать от застройщика вознаграждение за установление пониженной ставки в случае, если это может привести к росту стоимости недвижимости.

Ипотечный договор не должен заключаться на срок более 30 лет и на сумму выше 80% справедливой стоимости жилья. В первую очередь регулятор борется со схемами, когда при "льготной" ставке кредита растет стоимость жилья, сообщают "Ведомости".

Строительной отрасли России не угрожает кризис, несмотря на завершение массовой программы льготной ипотеки, заявил ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Сама постановка вопроса показывает, насколько важным элементом для застройщиков были льготники. А между прочим, уже не раз отмечалось, что строительная отрасль несколько потеряла берега разумного — в городах-миллионниках возводятся человейники из стекла и бетона, где пустуют квартиры или сдаются в наем микроклетушки, в то время как регионы порой не знают новостроек десятилетиями.

Теги: ЦБ РФ, кредитование, ипотека, жилье


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