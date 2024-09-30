Попавший в ДТП под Краснодаром грузовик принадлежал компании "Магнит"

Грузовой автомобиль, попавший в автоаварию с автобусом под Краснодаром, принадлежал компании "Магнит".

Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту ДТП. Официальных сообщений о том, что в ДТП мог участвовать автомобиль компании "Магнит" пока не поступало, сообщает РИА "Новости".

Медицинская помощь после дорожно-транспортного происшествия с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае понадобилась 29 пассажирам. Среди пострадавших – трое детей. После столкновения автобуса Yutong с грузовиком MAN начался пожар. 49 пассажиров успели выбежать из горящего транспортного средства.