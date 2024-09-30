В РПЦ против идеи запретить преподавание теории Дарвина в школах

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с церковью и СМИ Владимир Легойда заявил, что против запрета преподавания в школах эволюционной теории Чарльза Дарвина.

Он считает, что вопрос необходимо ставить не о запрете преподавания тех или иных теорий и концепций, а о "вдумчивом и глубоком представлении многообразия как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся только к научному".

Легойда напомнил, что истоки современной науки — в православной христианской традиции, поэтому представление о неизбежном конфликте между ней и религией — ложный стереотип, который во многом возник под влиянием идеологем эпохи Просвещения и советского времени.