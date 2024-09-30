Школу в Калининграде проверят из-за не знающих русский язык детей мигрантов

Следственный комитет России проверит школу в Калининграде из-за детей мигрантов, не владеющих русским языком.

Как сообщает пресс-служба СКР, в центральный аппарат будет представлен доклад в связи с публикацией о нарушении прав учеников в одной из школ города. Родители учеников обеспокоены "количеством принятых для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком". В результате был "нарушен образовательный процесс".

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение организовать проверку и представить доклад по ситуации в школе.

Для лучшей адаптации детей мигрантов в российских школах могут ввести обязательное прохождение языковой диагностики. Над внедрением такой законодательной инициативы сейчас работает Министерство просвещения РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.