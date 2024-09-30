30 Сентября 2024
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Фото: Министерство обороны РФ / function.mil.ru

СМИ: бывший замминистра обороны РФ Булгаков препятствует следствию

Экс-замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков препятствует расследованию уголовного дела о мошенничестве.

Он и другие фигуранты могут скрыться от следствия за границей. "Согласно процессуальной позиции, фигуранты препятствуют установлению истины по делу, намерены затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы", – следует из материалов дела, сообщает ТАСС.

СК продолжает устанавливать всех фигурантов дела. Сейчас кроме экс-замминистра по делу проходят еще два фигуранта: его однокурсник Геннадий Селезнев и генеральный директор компании "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев.

Теги: Булгаков, Минобороны, следствие


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