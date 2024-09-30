Оштрафована избившая русскоязычного ребенка узбекская учительница

Суд а Ташкенте оштрафовал школьную учительницу Озоду Равшанову, которая избила русскоязычного ученика, на $534.

Инцидент произошел в школе № 188. Ребенок попросил вести урок русского языка на русском языке. Суд признал женщину виновной в причинении легкого вреда здоровью и оскорблении, сообщает «Газета.uz».

На видео видно, как женщина силой подняла ребёнка с места, а потом схватила за горло, прижала к доске и несколько раз ударила головой. "Заткнись, на русском будешь говорить на своей родине", - кричала она.