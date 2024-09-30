Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром выросло до 29 человек

Медицинская помощь после дорожно-транспортного происшествия с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае понадобилась 29 пассажирам.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба управления МВД по региону. Среди пострадавших – трое детей. При аварии погиб водитель фуры, выезд которой на встречную полосу движения и стал причиной ДТП.

Авария произошла на 16-м км автодороги Темрюк – Краснодар-граница Ставропольского края. После столкновения автобуса Yutong с грузовиком MAN начался пожар. 49 пассажиров успели выбежать из горящего транспортного средства.

Автобус вез из Краснодара в Ставрополь болельщиков гандбольной команды. Водитель грузовика выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с последующим возгоранием.