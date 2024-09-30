Под Краснодаром автобус сгорел после столкновения с грузовиком

На трассе под Краснодаром рейсовый автобус загорелся после столкновения с грузовиком.

По данным МЧС, водитель грузовика погиб, среди пассажиров автобуса есть раненые. Автоавария случилась в станице Старокорсунской. Площадь пожара составляла 35 кв метров.

Автобус вез из Краснодара в Ставрополь болельщиков гандбольной команды, в нем находились 49 человек. По данным муниципального центра управления Краснодара, 17 из них пострадали. Водитель грузовика выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с последующим возгоранием.

Ранее в Лесном вынесли последний приговор по делу о ДТП с автобусом, в котором погибли восемь человек.