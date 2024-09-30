На Запорожской АЭС сообщили об уничтожении ВСУ трансформатора подстанции

Вооруженные силы Украины обстреляли город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар.

Как сообщает в Telegram пресс-служба ЗАЭС, прямым попаданием артиллерии уничтожен трансформатор подстанции "Радуга". В результате никто не пострадал, однако под угрозой оказались объекты жизнеобеспечения города.

Отмечается, что в настоящий момент ситуация с энергоснабжением в Энергодаре под контролем. На месте работают пожарные.

18 сентября произошла массовая атака беспилотников ВСУ на Энергодар. Газовоз получил повреждения на территории заправки, расположенной при въезде в город.