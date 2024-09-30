30 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

«Ростелеком» впервые представит «Умный дом» на Международной выставке-форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

«Ростелеком» впервые презентует интеллектуальную систему «Умный дом» на Международной выставке-форуме 100+ TechnoBuild, которая пройдет 1 – 4 октября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Компания продемонстрирует свои инновационные решения для застройщиков жилья на тематическом стенде, сообщили в пресс-службе компании.

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Александр Бойкиня, директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» компании «Ростелеком» рассказывает: «Решения ”Ростелекома” удобны для застройщиков, они функционируют в комплексе, повышают привлекательность квартир, упрощают доступ пользователей в дома, да и просто делают жизнь удобнее и комфортнее. Мы формируем стандарты на рынке современного жилья: компания является членом АНО ”Умный многоквартирный дом”. ”Ростелеком” всегда открыт для новых поставщиков инновационных решений в сфере ЖКХ: на сегодня мы поддерживаем свыше 2 тысяч устройств разных производителей, которые могут работать на нашей технологической базе. Жители многоэтажных зданий во всех регионах России пользуются сервисами компании. На рынке видеонаблюдения – еще одной нашей услуги для массового рынка – ”Ростелеком” также занимает лидирующую позицию: более миллиона камер обеспечивают безопасность в домах наших клиентов».

Экспозиция «Ростелекома» на выставке-форуме представит собой модель современного цифрового жилья, где все предусмотрено для безопасного, комфортного и удобного проживания. Передовыми технологиями можно управлять с помощью мобильных устройств и голосовых помощников. Специалисты компании наглядно продемонстрируют гостям стенда, как работает «Умный дом» – система, которая самостоятельно распознает изменения обстановки и реагирует на них заданным образом. Управлять «Умным домом» можно через личный кабинет и мобильное приложение с компьютера, планшета или смартфона.

Интересное решение – «Умные стекла, окна и карнизы». Устройства позволяют управлять жалюзи и шторами различными способами: с помощью настенного выключателя, пульта, смартфона или планшета, а также через датчики и контроллеры. Умный модуль для штор обеспечивает плавный ход и продлевает срок службы текстильных изделий. Также можно настроить различные сценарии для приятного пробуждения или комфортного завтрака. А инновационная пленка дает возможность управлять прозрачностью стекол. По требованию она умеет затемнять окна и делать их полностью прозрачными.

Для ухода за домашними животными будет продемонстрирована «Умная кормушка». Устройство оснащено датчиками, которые контролируют уровень еды и его расход, а также системой управления через мобильное приложение. Представительницы прекрасной половины человечества не смогут пройти мимо «Умного зеркала». Особенность продукта в том, что оно способно показывать погоду за окном, предоставлять гороскопы, рассчитывать время пути до работы и даже делать комплименты.

В интерактивной демозоне «Ростелекома» можно протестировать продукт «Ключ», который объединяет функции умных домофона, шлагбаума, комплексного видеонаблюдения, возможность дистанционного сбора показаний со счетчиков, а также представлена витрина цифровых модулей для оплаты жилищно-коммунальных услуг, заявок в управляющую компанию, новостей и «Умного дома». Это решение помогает контролировать доступ в дом, повышает уровень безопасности, дает возможность следить за происходящим и оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Кроме этого, гости стенда смогут совершить путешествие во времени с помощью специальной фотобудки с искусственным интеллектом.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» поясняет: «Приятно отметить, что презентация “Умного дома” от “Ростелекома” проходит на Урале. До этого технологию демонстрировали только в рамках выставки на ВДНХ. Это значит, что жители Свердловской области могут одними из первых оценить эти инновационные продукты. А так как почти 80 % домохозяйств региона уже подключены к оптическим сетям связи, умные сервисы будут отлично работать в домах уральцев и делать жизнь проще и удобнее, обеспечивая безопасность, комфорт и контроль над различными аспектами жизни. Сегодня более 41 тысяч домохозяйств Урала пользуются умными домофонами, свыше 59 тысяч – комплексным видеонаблюдением, а почти 21 тысяча подключена к мобильному приложению “Ключ”. Приглашаем всех на наш стенд, чтобы лично ознакомиться с инновационными решениями “Ростелекома”».

Стенд «Умный дом» (2B11) размещен в павильоне №2 МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Специалисты компании готовы продемонстрировать новые продукты и ответить на все интересующие вопросы с 10:00 до 18:00 в дни работы выставки.

Теги: ростелеком, 100+ TechnoBuild, умный дом, екатеринбург-экспо, фотобудка, оптические сети связи


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