Защита Валерия Муминджанова обжалует его арест по делу о взятке

Защита замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова обжалует его арест по делу о взятке, сообщают РИА Новости со ссылкой на его адвоката Карину Лубинец.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд арестовал Муминджанова до 2 ноября. Заседание прошло в закрытом режиме. На этом настаивал следователь, в связи с тем, что материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации.

Адвокат просила избрать ее подзащитному домашний арест.

По данным издания, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.