В Ульяновске частично восстановили дом, пострадавший от взрыва газа

В Ульяновске частично восстановили дом на ул. Корунковой, пострадавшего от взрыва газа и пожара, который произошел 26 июля. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.

Восстановлены фасад, лестничные марги. Обновлены сети водо-, электро, теплоснабжения и водоотведения. В квартирах и подъезде установлены новые окна. ВОсстановительные работы продолжаются. Демонтирован поврежденный лифт. Готовят к усилению шахты.

22 семьи вернулись в свои квартиры. Еще две семьи остаются в ПВР, в гостиницах, остальные живут у родственников. Адресная помощь была оказана 34 заявителям.

Напомним, 26 июля в доме произошел хлопок и пожар, который охватил три квартиры на третьем этаже. В результате ЧП погибли четыре человека, включая двухлетнего ребенка. По факту гибели людей и уничтожения имущества жильцов было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ.

По предварительным данным, причиной пожара стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.