Полицейские опубликовали видео с подозреваемым в убийстве школьницы из Тагила

Полицейские опубликовали кадры с подозреваемым в убийстве 11-летней тагильской школьницы, передает корреспондент Накануне.RU.

31 августа 11-летняя Анастасия ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. С заявлением о пропаже ребенка обратился отец школьницы. Сегодня полиция и добровольцы искали Настю четвертые сутки. Впоследствии ее обнаружили мертвой.

Как сообщили в СК России по Свердловской области, тело девочки с признаками насильственной смерти было найдено 3 сентября в подвале дома. В рамках уголовного дела об убийстве установлен ранее судимый местный житель, который сейчас проверяется на причастность к преступлению.

Предварительно установлено, что тагильчанин пытался скрыть следы убийства и хотел сбежать, но был оперативно задержан в одном из аэропортов Москвы. В настоящее время он доставлен к следователю СК для допроса. Решается вопрос о его заключении под стражу и предъявлении обвинения.