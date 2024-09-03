Замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанов арестован по делу о получении взяток

Генерал-майора, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, которого обвиняют в получении взятки, арестовали до 2 ноября, сообщают РИА Новости.

Соответствующее решение принял 235-й гарнизонный военный суд.

Процесс прошел в закрытом режиме, на этом настаивал следователь в связи с тем, что "материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации". Сам генерал вину не признает.

Напомним, Муминджанов был задержан в Воронеже, в дальнейшем его этапировали в Москву для следственных действий. Сумма взятки, по предварительным данным, составила больше 20 млн руб. Установлено, что в собственности Муминджанова и его семьи находится недвижимость в Москве и Воронеже на общую сумму более 120 млн рублей. Законность их приобретения сейчас проверяется.