03 Сентября 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Молодёжный образовательный форум «БерегА» собрал в Астрахани более 350 участников

Мероприятие входит в платформу Росмолодежь.События. Форум объединил 350 школьников, студентов и специалистов из регионов России от 14 до 35 лет и 50 участников смены молодых лидеров Прикаспия. Об этом сообщает агентство по делам молодёжи Астраханской области.

Вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев выразил уверенность, что для молодых людей участие в форуме станет точкой отсчёта для новых достижений и самореализации на благо страны.

Одна из главных задач форума «БерегА» – создание кадрового резерва. Молодые специалисты получат возможность прямо на форуме улучшить своё резюме, пройти собеседование с потенциальными работодателями и сделать первый шаг к стажировкам в крупных компаниях и промышленных предприятиях.

Кроме того, участники форума, объединившись в команды, разработают методическое пособие для начинающего специалиста. Под руководством наставников они узнают, как получить рекомендательное письмо, написать запоминающееся резюме и произвести хорошее впечатление на собеседовании.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Одним из первых образовательных мероприятий форума «БерегА» стала встреча с участниками губернаторского проекта «Кадры решают всё» и членами молодёжного правительства региона. Её провёл первый проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров. Лектор рассказал о кадровом, карьерном и социальном лифтах, модели личностных развитий DISC и типологии личностей.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Организаторы молодёжного образовательного форума ЮФО «БерегА» –Росмолодёжь, Агентство по делам молодёжи Астраханской области, правительство Астраханской области под патронажем аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО. Росмолодёжь.События – специальная платформа Росмолодёжи, которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Она включает как образовательные программы, так и единовременные масштабные события.

Теги: молодежь прикаспия, форум берега, росмолодежь, начинающие специалисты


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