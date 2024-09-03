Партию школьных принадлежностей отправили астраханцы детям Кременского района

Запрос на школьную канцелярию и рюкзаки поступил от управления образования Кременского района. Муниципальный округ уже два года находится под шефством Астраханской области. Ежегодно партия «Единая Россия» при поддержке секретаря регионального отделения партии Игоря Бабушкина проводит акцию «Собери ребенка в школу».

В этом году депутаты областной и городской думы отправили 100 ранцев для первоклассников. Кроме того, 70 наборов канцелярских принадлежностей передал депутат Госдумы Леонид Огуль для учеников Епифанской школы Кременского района.

Как сообщил заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Егор Угаров, в муниципальном Кременском округе возобновляется работа образовательных организаций. Часть школ будет работать полный день, часть – очно, заочно и дистанционно.

«Ряд населенных пунктов до сих находится под прямым обстрелом. Поэтому мы регулярно направляем гуманитарную помощь местным жителям – продукты, средства гигиены, медикаменты, технику, воду и многое другое. Поддержку оказывают как неравнодушные астраханцы, так и предприниматели и сельхозработники», – рассказал Егор Угаров.