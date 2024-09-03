03 Сентября 2024
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Фото: Erwin Scheriau / APA / AFP

WSJ: Украина потеряла лучших пилотов еще до поставок F-16

Украина потеряла многих лучших пилотов еще до поставок западных истребителей F-16, сообщает The Wall Street Journal.

"К тому моменту, когда страна получила самолеты F-16, многие лучшие украинские пилоты, как летчик с позывным Джус, уже погибли", — говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что недавно погибший при крушении F-16 Алексей Месь и пилот с позывным Джус, погибший в результате столкновения двух самолетов в Житомирской области, выступали за передачу западных истребителей.

Ранее украинские военные официально подтвердили потерю первого истребителя F-16. Погиб летчик Алексей Месь, управлявший бортом, - один из шести украинских офицеров, обученных странами НАТО для полетов на этом типе самолетов. В ВСУ заявили о создании специальной комиссии, которая займется расследованием катастрофы.

Пентагон отказался подтверждать, что F-16 был сбит самими украинцами из зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

The Wall Street Journal писала, что истребители F-16, переданные Украине, уязвимы перед российской системой ПВО, а украинские пилоты прошли ускоренное "нестандартное" обучение по обращению с истребителями.

Теги: Украина, пилоты, F-16


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