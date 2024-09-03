Подозреваемого в убийстве тагильской школьницы задержали в Москве и доставили в Екатеринбург

Следственный комитет и полиция раскрыли некоторые подробности убийства 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле. Подозреваемого в расправе над девочкой задержали в Москве и уже доставили в Екатеринбург.

Напомним, 31 августа 11-летняя Анастасия ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. С заявлением о пропаже ребенка обратился отец школьницы. Сегодня полиция и добровольцы искали Настю четвертые сутки. Впоследствии ее обнаружили мертвой.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, тело девочки с признаками насильственной смерти было найдено 3 сентября в подвале дома. В рамках уголовного дела об убийстве установлен ранее судимый местный житель, который сейчас проверяется на причастность к преступлению.

Предварительно установлено, что тагильчанин пытался скрыть следы убийства и хотел сбежать, но был оперативно задержан в одном из аэропортов Москвы. В настоящее время он доставлен к следователю СК для допроса. Решается вопрос о его заключении под стражу и предъявлении обвинения.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, пропавшую 11-летнюю школьницу искали 140 полицейских Нижнего Тагила, а также волонтеры сразу трех добровольных отрядов: "Феникс", "Скорпион" и "ЛизаАлерт". Были задействованы поднятый по тревоге личный состав подразделений уголовного розыска, службы участковых уполномоченных, по делам несовершеннолетних, ППС и охраны общественного порядка.

"Оперуполномоченные тщательно анализировали съемки с камер видеонаблюдения не только вблизи места жительства девочки, но и всего района. Отрабатывался круг связей школьницы, ее родных и знакомых, проверялись ранее судимые лица и склонные к такого рода противоправным деяниям. В работе сыщики применяли "детектор лжи" (полиграф). Предполагаемый фигурант был задержан в городе Москва, сейчас он уже этапирован в Екатеринбург. Тело ребенка было найдено в подвале одного из домов. Розыск девочки находился на контроле у руководства свердловского Главка МВД", - сообщил полковник Горелых.

Расследование дела об убийстве ребенка взято на контроль руководством регионального СК России.