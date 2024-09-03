В России втрое возросло число преступлений, совершенных нелегальными мигрантами

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание о результатах работы следственных органов по расследованию преступлений, совершенных мигрантами. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Отмечается, что в 2023 году иностранцами совершено 23 847 криминальных деяний. При этом число тяжких преступлений, совершенных приезжими, возросло на 12% (с 4 390 до 4 935). В три раза увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России. На 69% возросло число криминальных проявлений трудовых мигрантов.

В СК подчеркнули, что в последнее время приезжие нередко демонстрируют "негативное отношение к коренному населению, участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов".

Бастрыкин отметил, что преступления происходят при попустительстве ответственных должностных лиц в сфере миграции. По его мнению, стремление недобропорядочных арендодателей получить выгоду — одна из причин противоправной деятельности среди мигрантов. "Зарабатывая деньги, они, по сути, создают условия для совершения преступлений против наших детей. Это недопустимо", — заявил глава СК.

Напомним, в июне Бастрыкин отметился несколькими резонансными высказываниями по миграционной политике. Он удивился, что "незаменимые специалисты" все меньше работают на стройках, зато тоннами везут в страну наркотики, растет число резонансных преступлений с их участием. Председатель СКР вспомнил о терактах в Ростове-на-Дону и Дагестане, назвав исполнителей "террористами-исламистами", что вызвало гневную отповедь главы Чечни Рамзана Кадырова, и первым среди высокопоставленных силовиков высказался о необходимости запрета никабов в России.

Бастрыкин констатировал, что мигранты не спешат ассимилироваться в российском обществе – это новое поколение людей, которые не знают, что такое интернационализм. Он уничижительно отозвался о Госдуме, которую призвал наконец принять необходимые для миграционной политики законы, а бизнес – начать платить нормальные деньги русским работникам.