В Белгороде поймали предательницу, пожелавшую воевать за ВСУ

В Белгородской области задержана женщина, которая намеревалась уехать в зону специальной военной операции и воевать там за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Ей вменили госизмену.

Женщина в интернете познакомилась с одним из представителей украинского военизированного объединения, запрещённого в России, чтобы вступить в его ряды. Потом она решила пересечь государственную границу России в обход установленных пунктов пропуска для выезда на Украину.

Во время такой "вылазки" ее и задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на госизмену", пишет РИА Новости.