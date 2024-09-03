Ми-8, совершивший жесткую посадку в Сибири, летел к "тяжелому" мальчику

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова привела информацию о состоянии тех, кто летел в совершившем жесткую посадку вертолете Ми-8.

"Врачей и экипаж борта, совершившего жесткую посадку, доставили в Иркутск. Серьезных травм нет. Коллеги пройдут дополнительное обследование", - написала Лудупова в своем telegram-канале.

Она уточнила, что вертолет летел к мальчику с серьезной травмой.

"Минздрав занимается ребенком. 2 сентября на него упали футбольные ворота. Сейчас он – в Окинской ЦРБ. Состояние тяжелое, но стабильное. Сегодня его должны были доставить вертолетом в Улан-Удэ. Нашли новый санитарный борт, завтра утром он вылетит за ребенком и прямо из Орлика доставит его в Улан-Удэ, где ему окажут необходимую специализированную медицинскую помощь", - написала министр.