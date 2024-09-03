В Екатеринбурге на перекрестке столкнулись шесть автомобилей

Во вторник, 3 сентября, в Екатеринбурге произошло массовое ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, на перекрестке улиц Белинского и Циолковского произошло столкновение шести автомобилей. В результате аварии пострадали два человека – пассажиры Toyota Corolla и Kia K5. С различными травмами они доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.

Какие еще машины участвовали в ДТП, в Госавтоинспекции пока не уточняют. Сейчас проводится проверка. В ведомстве призывают водителей быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.