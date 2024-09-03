В Югре мигрант помог землякам незаконно жить на территории России

В Югре осудили гражданина Узбекистана за организацию незаконной миграции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Установлено, что с марта 2022 по 24 августа 2023 года мужчина организовал незаконное пребывание четырех граждан Узбекистана на территории России. Были созданы условия для уклонения от миграционного контроля.

В суде обвиняемый полностью признал вину. Смягчающим обстоятельством суд признал активное способствование расследованию преступления, наличие несовершеннолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.322.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии – поселении. Приговор не вступил в законную силу.