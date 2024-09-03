Вуз на Кавказе объявил, что заплатит 100 тыс. рублей студентам за 100%-ю посещаемость

Ректор Невинномысского медицинского института Станислав Наумов объявил, что заплатит 100 тысяч рублей каждому студенту, который не пропустит ни одного занятия за год и при этом будет иметь средний балл не менее 4,9.

"Ваше стремление к знаниям и дисциплина не останутся незамеченными. Наша новая программа – это способ сказать спасибо за вашу трудолюбие и преданность учебе", - говорится в сообщении вуза.

Вуз является автономной некоммерческой организацией высшего образования.