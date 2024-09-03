03 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме хотят выдворять мигрантов за участие в предвыборной агитации

Депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Евгений Кошелев внесли в Госдуму проект закона о том, чтобы выдворять иностранных граждан с территории России за участие в предвыборной агитации и увеличить административные штрафы для юридических и должностных лиц за привлечение к этому иностранцев.

Они отмечают, что по закону иностранные граждане не вправе осуществлять никакую деятельность в избирательных кампаниях. Но законодательство не предусматривает выдворения мигрантов. При этом в последние годы наблюдается, с одной стороны, рост числа преступлений, совершенных мигрантами, а с другой - увеличивается число случаев привлечения их к проведению предвыборной агитации. Участие иностранных граждан в агитации воспринимается гражданами как вмешательство во внутренние дела страны и вызывает напряжение в обществе.

Кандидат от ЛДПР в губернаторы Самарской области Наталья Бисярина заявила, что ни для кого не секрет, что иностранцы так или иначе задействуются в выборном процессе в Единый день голосования. Например, сотрудники структур ЖКХ, а это на 90% приезжие "специалисты", в рабочее время разносят и расклеивают или, наоборот, срывают и уничтожают агитационные материалы. За деньги граждан дворники-мигранты вместо уборки улиц занимаются пиаром "нужного" кандидата. Люди недоумевают, почему нанятые работники управляющих организаций занимаются не услугами ЖКХ, а агитацией.

Законопроект предусматривает, что за привлечение иностранцев к предвыборной агитации штраф составит до полутора тысяч рублей для граждан, до 10 тысяч — для должностных лиц и до 100 тысяч — для юридических.

Теги: агитация, мигранты, иностранцы


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