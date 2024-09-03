СМИ: США осенью объявят о включении ракет JASSM в пакет помощи Киеву

США близки к соглашению о том, чтобы передать Украине крылатые ракеты класса "воздух - поверхность" AGM-158 JASSM, сообщает Reuters.

По данным агентства, Вашингтон, как ожидается, осенью объявит о включении ракет большой дальности JASSM в пакет помощи Киеву.

JASSM старой модели имеют дальность примерно 370 км. Существует разновидность с дальностью более 800 км, однако нет точных данных о том, передачу какого вида ракет рассматривают США.

JASSM могут запускаться с самолетов F-16 и созданы по технологии малой радиолокационной заметности.

Ранее СМИ сообщали, что Украина просит США разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России. Неназванный советник украинского президента утверждает, что использование этих ракет даст Киеву возможность удерживать часть территории Курской области, в связи с этим у Украины появится "рычаг давления для переговоров с Россией".