03 Сентября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд вновь оставил под арестом ведущего инженера ЕМУП "Гортранс"

Свердловский областной суд вновь оставил под стражей ведущего инженера материально-технического снабжения ЕМУП "Гортранс" Дмитрия Фурсика.
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Напомним, органами предварительного расследования Фурсик обвиняется в получении взятки. На время следствия он заключен под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, 15 августа Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Дмитрию Фурсику срок содержания под стражей до 30 октября включительно. Это решение было обжаловано как адвокатом обвиняемого, так и прокурором.

"Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменений по существу", - сообщили в облсуде.

Ранее защита Фурсика пыталась добиться для него замены меры пресечения на более мягкую, но подследственного инженера оставили под арестом.

Напомним, что еще одним фигурантом дела о взятках в "Гортрансе" является начальник филиала "Автобусные перевозки" Александр Хабаров. Также силовики задержали поставщика запчастей для автотранспортного предприятия – представителя крупной московской компании. Ему вменяют несколько эпизодов взяток топ-менеджерам "Гортранса" Екатеринбурга.

Теги: суд, арест, взятки, Гортранс


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