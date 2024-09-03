Суд вновь оставил под арестом ведущего инженера ЕМУП "Гортранс"

Свердловский областной суд вновь оставил под стражей ведущего инженера материально-технического снабжения ЕМУП "Гортранс" Дмитрия Фурсика.

Напомним, органами предварительного расследования Фурсик обвиняется в получении взятки. На время следствия он заключен под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, 15 августа Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Дмитрию Фурсику срок содержания под стражей до 30 октября включительно. Это решение было обжаловано как адвокатом обвиняемого, так и прокурором.

"Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменений по существу", - сообщили в облсуде.

Ранее защита Фурсика пыталась добиться для него замены меры пресечения на более мягкую, но подследственного инженера оставили под арестом.

Напомним, что еще одним фигурантом дела о взятках в "Гортрансе" является начальник филиала "Автобусные перевозки" Александр Хабаров. Также силовики задержали поставщика запчастей для автотранспортного предприятия – представителя крупной московской компании. Ему вменяют несколько эпизодов взяток топ-менеджерам "Гортранса" Екатеринбурга.