В Нижневартовске у мужчины неизвестные отняли автомобиль

В Нижневартовске у местного жителя посреди дня забрали автомобиль, сообщает местный телеканал "Мегаполис" со ссылкой на супругу пострадавшего мужчины.

По словам женщины, ее муж ехал по улице Северная, когда его окружили и остановили три черных тонированных машины без номеров.

"К нему в Тойоту сел какой-то парень, достал нож и порезал бровь, порезал руку. Мой муж успел выскочить, сел в первую попавшуюся машину и уехал", - сообщила женщина. Все произошло в обеденное время.

Сейчас супруги ищут свидетелей и видео происшествия, они намерены написать заявление в полицию.

В полиции проводят проверку по факту публикации.