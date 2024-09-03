Глава "Росатома" назвал риски ударов по Курской АЭС очень высокими

"Росатом" оценивает риски атак на Курскую АЭС как очень высокие, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

По словам Лихачева, особо хороших новостей о ситуации на Курской АЭС нет. За последние дни по строениям АЭС ударов не было, но большое количество ракет сбивается на подлете, сказал глава "Росатома".

"Большое количество беспилотников нейтрализуется за пределами станции", - добавил Лихачев.

ВСУ, зашедшие на территорию Курской области, несколько раз пытались атаковать Курскую АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что об атаках было проинформировано Международное агентство по атомной энергии. 27 августа делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. По словам Гросси, в Курской области возникла опасность ядерного инцидента.