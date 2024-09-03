03 Сентября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге 99-летний ветеран отдал "оконщикам" почти 300 тысяч рублей

В Екатеринбурге ветеран Великой Отечественной войны стал жертвой так называемых "оконщиков" и лишился крупной суммы денег. Возвращать средства пришлось через суд.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2023 году между ветераном и индивидуальным предпринимателем были заключены сразу шесть договоров на ремонтные работы на окнах в квартире пожилого уральца. Среди них были установка усиленной ручки, замена фурнитуры и уплотнительной резины, а также ряд других мелких работ на сумму около 300 тысяч рублей.

Однако проверка показала, что необходимость ремонта окон, указанного в договорах, отсутствовала. Ветеран в силу своего 99-летнего возраста не смог оценить качество материалов и работ. При этом выяснилось, что в квартире провели незначительные работы, а стоимость использованных материалов никак не соответствовала заявленной.

Тогда прокуратура подала иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга о расторжении договоров и взыскании с предпринимателя уплаченных сумм по договорам, а также компенсации морального вреда. Суд взыскал с коммерсанта в пользу ветерана оплату по договорам – более 278 тысяч рублей, штраф – более 141 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда – 5 тысяч рублей.

Напомним, что Накануне.RU уже не раз рассказывало о так называемых "оконщиках" – мошенниках, которые под видом проверки окон ломают их или балконные двери, а потом сами же чинят за огромные деньги. В прошлом году в Екатеринбурге эти аферисты хотели выманить у пенсионерки 100 тысяч рублей. Специалисты призывают не впускать таких деятелей в квартиру.

А недавно уральский пенсионер отдал за простой ремонт одного окна 350 (!) тысяч рублей. После вмешательства городского центра защиты потребителей большую часть денег удалось вернуть.

Теги: ветеран, окно, ремонт, прокуратура, суд, Екатеринбург


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