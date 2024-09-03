В России на четверть поредел список иноагентов

В России стало на четверть меньше иноагентов. Именно столько, 25%, исключены из соответствующего реестра.

"На сегодняшний день из реестра иностранных агентов исключено 209 лиц, что составляет около 25% от общего количества лиц, ранее учтенных в реестре. Из них по личному заявлению иностранного агента исключено 71 лицо", - приводит ТАСС слова министра юстиции России Константина Чуйченко, сказанные на коллегии ведомства.

Отметим, список иноагентов пополняют по пятницам.