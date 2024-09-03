В Тюмени на Цветном бульваре высадят крокусы в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"

В Тюмени на Цветном бульваре высадят крокусы в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Акция пройдет 10 сентября в 11.40.

Активисты Движения Первых высадят 145 луковиц крокусов – именно столько человек погибли в результате теракта 22 марта 2024 года. Взойдут цветы в апреле следующего года. Увидеть их можно будет в клумбе Памяти на Цветном бульваре. Эта клумба была создана участниками Движения Первых в июне, по инициативе школьницы Анастасии Жуковой.

Напомним, террористический акт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года около 20.00 по московскому времени. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Всего было продано более 6000 билетов. Также в этом здании проходили соревнования чемпионата и первенства России по танцевальному спорту

Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли не менее 145 человек (из них шестеро детей) и 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.