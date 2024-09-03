Глава СКР поручил возбудить дело из-за обрушившейся дороги в Нижневартовском районе

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с отсутствием транспортного сообщения с деревней Соснина Нижневартовского района Югры.

Напомним, в деревне обрушилась дорога. Деревня принадлежит Нижневартовскому району, а дорога, частично, соседней Томской области. С 2016 года жители обоих регионов обращались в местные администрации с просьбой отремонтировать дорогу, однако результатов это не принесло. В настоящее время дорожное полотно полностью разрушено, проезд автомобилей, в том числе специализированных служб, невозможен. Граждане, среди которых пенсионеры и инвалиды, вынуждены добираться до социально значимых объектов на лодках либо проходить значительное расстояние пешком.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.