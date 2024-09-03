В Грозном задержали бывшего мэра Магаса

В Грозном задержан бывший мэр Магаса Усман Аушев, который находился в федеральном розыске, сообщило ГУ МВД по Ингушетии.

В отношении Аушева возбуждено уголовное дело по двум статьям: превышение должностных полномочий и мошенничество, передает РИА Новости. Сообщалось, что с 10 января по 6 февраля 2023 года экс-чиновник утвердил завышенные сметы при ремонте систем электроснабжения, ущерб составил 1,99 млн рублей.

Аушев был избран главой Магаса в июне 2020 года, но досрочно покинул пост в феврале 2023 года. После он скрылся за пределами Ингушетии.