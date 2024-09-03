03 Сентября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

По делу генерала Попова предложили вызвать в суд начальника Генштаба Герасимова

Официальный защитник экс-командующего 58-й армией Ивана Попова Сергей Буйновский требует вызвать на допрос в качестве свидетеля, который может подтвердить невиновность его подзащитного, начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Сканы обращения старшему следователю по ОВД ГВСУ СКР опубликовал обозреватель Юрий Подоляка.

"Для всестороннего, полного и объективного исследования всех доказательств по уголовному делу, а также для подтверждения невиновности Попова в инкриминируемом ему деянии нами заявлено ходатайство о вызове в качестве свидетеля защиты начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Герасимова, который может подтвердить существенные обстоятельства по данному уголовному делу, в том числе о необходимости укрепления линии обороны, о чем неоднократно лично докладывал генерал Попов. Следователь до настоящего времени нас не ознакомил о результатах рассмотрения нашего ходатайства о допросе Герасимова, в настоящее время нами подана жалоба вышестоящему руководству следственного комитета, пока ответа нет", — сказано в обращении Сергея Буйновского.

Адвокат Ивана Попова с удивлением отмечает, что следствие по "неясным юридическим причинам" не дает никакого ответа по поводу этого заявления.

Иван Попов, бывший командующий 58-й армией(2024)|Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Попов был арестован в мае 2024 года. 15 июля суд перевел его под домашний арест. По данным следствия, фигурант причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.

Попову вменяется мошенничество в особо крупном размере, а также служебный подлог, так как он якобы подписал документы, содержащие заведомо ложные данные о поступлении товара в армию. Сам генерал вину не признает. А почерковедческая экспертиза установила, что подпись в документах, которые являются доказательством по уголовному делу против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, не принадлежит ему.

Также выяснилось, что основным доказательством в уголовном деле об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге стал банковский перевод в размере более 1 млн рублей на карту командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова. Сам Цоков погиб летом 2023 года при украинском ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow. Он был заместителем командующего Южным военным округом, посмертно ему присвоили звание Героя России. Дело в отношении Цокова было закрыто по нереабилитирующим основаниям.

Теги: Иван Попов, Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба


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