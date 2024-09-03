Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой

В Нижнем Тагиле завершены поиски пропавшей школьницы. 11-летнюю Анастасию обнаружили мертвой.

Напомним, девочка ушла на прогулку 31 августа, но домой так и не вернулась. С заявлением о пропаже ребенка обратился отец школьницы. Сегодня полиция и добровольцы искали Настю четвертые сутки.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "ЛизаАлерт" Свердловской области, поиски завершены.

"Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении поисковиков.

Каких-либо подробностей в отряде не приводят. По некоторым данным, силовики уже задержали подозреваемого в убийстве девочки. Как сообщает "Инцидент Нижний Тагил", задержанный мужчина снимал квартиру в соседнем подъезде, где жила семья девочки. По словам отца ребенка, у задержанного дома нашли следы крови. В день пропажи школьницы тот улетел в Москву.

Накануне.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет России по Свердловской области.