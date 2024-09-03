03 Сентября 2024
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Тюменской области 80 лет Тюменская область
Фото: Накануне.RU

2015-2016: Годы реализации прорывных проектов в истории Тюменской области

2015 - 2016 годы для Тюменской области были наполнены знаковыми событиями во всех сферах жизни региона.

Экономика развития

Забита первая свая комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины в "ЗапСибНефтехим" в Тобольске. В последующем предприятие будет включено в состав Тобольской промышленной площадки СИБУРа. Тогда губернатор Тюменской области Владимир Якушев отмечал, что это знаковое мероприятие не только для региона, но и для России: "Сегодня мы переживаем сложные времена, но компания СИБУР не приостановила проекты. Здесь состоится историческое событие, на территории региона появится новый мощный завод".

Нефтехимический комбинат ЗапСибНефтехим в Тобольске(2024)|Фото: Накануне.RU

Сейчас "ЗапСибНефтехим" — один из крупнейших нефтегазохимических комплексов в мире, лидер по выпуску базовых полимеров в России. Продукция востребована в ЖКХ, строительстве, автомобильной промышленности, торговле, медицине, фармацевтике и т.д.

На Антипинском НПЗ в 2015 запустили новый пусковой комплекс III технологической очереди. Возвели новые цеха по производству водорода, очистки газов и производству гранулированной элементарной серы. Проект вобрал большой объем инвестиций. Было создано тысячи новых высокотехнологичных рабочих мест, сделан шаг по решению государственных задач импортозамещения, перехода на стандарты "Евро-5" и глубокую переработку углеводородного сырья.

Антипинский НПЗ, Новый поток, New Stream(2016)|Фото: накануне.ru

В 2016 году в Тюмени СИБУР открыл три центра компетенций - проектный и инжиниринговый центр НИПИГАЗ, входящий в СИБУР, центры компании по управлению эффективностью и автоматизацией производства.

В январе 2016 года в тюменской деревне Нариманово состоялось торжественное открытие первой очереди крупнейшего в регионе тепличного комбината.

(2024)|Фото: admtyumen.ru

Строительство первой очереди было начато в 2014 году. Благодаря банку-партнеру, поддержке регионального правительства и местных органов власти, инвестпроект удалось реализовать в короткие сроки. В него вложили 2,3 млрд рублей, 300 млн из которых составили субсидии из федерального и областного бюджетов. А уже в марте 2017 года была введена в эксплуатацию вторая очередь, в феврале 2021 года — третья. Четвертую очередь открыли в конце 2023 года.

(2024)|Фото: admtyumen.ru

Важные прорывы в логистике региона так же пришлись на 2016 год. Так, аэропорт Рощино первый в России стал обеспечивать прием воздушных судов по спутниковой навигационной системе точного захода на посадку GPS/ГЛОНАСС. Мост через реку Тобол в Тюменской области сдали на год раньше срока. Его протяженность составила более 600 метров. Объект построен параллельно существующему мосту на год раньше намеченного срока. 25% необходимой суммы для возведения моста отчислялось из регионального бюджета, невзирая на то, что эта дорога федеральная.

Аэропорт "Рощино" в Тюмени(2024)|Фото: Накануне.RU

20 декабря 2016 года в 40 км от Тюмени открыли индустриальный парк "Богандинский". Парк ориентирован на крупные обрабатывающие инновационные производства в сферах биотехнологий и фармацевтики. Первым резидентом парка стала компания "Каргилл". Всего на площадке планировалось разместить 25 предприятий и создать 1 тыс. 500 рабочих мест. Площадь территории составила почти 270 га. По проекту на ней могут разместиться более 20 предприятий. Общий объем инвестиций в парк — 12 млрд рублей.

(2024)|Фото: admtyumen.ru

Новые грани культурно-образовательного пространства региона

В 2015 году открылся скульптурный барельеф "Тюмень – победителям" на Исторической площади города. Участники Общероссийской патриотической акции "Эстафета Вечного огня" доставили лампаду с "Огнем Памяти", зажженным от Вечного огня у могилы неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.

оркестр музыканты(2014)|Фото: Накануне.RU

Знаковое событие в культуре региона также пришлось на 2015 год - в Тюмени создают симфонический оркестр из 64 музыкантов, выпускников консерваторий Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Первое выступление коллектива состоялось 20 ноября в рамках Музыкального фестиваля Дениса Мацуева при участии самого пианиста. А уже с 2016 года оркестр начал активную гастрольную деятельность.

Дом культуры Нефтяник(2013)|Фото: Накануне.RU

В День народного единства России после капитального ремонта открывается обновленный ДК "Нефтяник". Реконструированная площадь ДК увеличилась с 13,4 до 14,5 тысяч кв. метров. Вместимость главного зрительного зала увеличилась с 938 до 969 человек, малого составила 186 человек, зала приемов – 300 человек. Оборудованы трансформируемые партер и сцена, помещение для Тюменского симфонического оркестра, современные системы светового и цифрового звукового оборудования, полностью обновлен общий интерьер помещений.

(2024)|Фото: Инна Пахомова/ИА Тюменская линия

В 2015 году в Тюмени открыли областную физико-математическую школу, а в Тюменской области прошел молодежный форум "Утро", в котором приняли участие около 1,3 тысяч молодых людей со всего Уральского федерального округа.

форум "Утро"(2017)|Фото: Накануне.RU

С 22 по 26 апреля 2016 года в Тюмени проходили юбилейные XV молодежные Дельфийские игры России. Тогда в играх приняли участие более 1,8 тысяч конкурсантов от 10 до 25 лет из 68 регионов страны. Всего в программу игр включили 29 номинаций. Успехов в выступлениях ребятам пожелали космонавты с борта международной космической станции, а также известные участники прошлых Дельфийских игр.

И продолжалось активное взаимодействие Ямал, Югры и Тюменской области в рамках программы "Сотрудничество". В частности, в декабре 2016 года в Нижневартовске открылся "Билдинг-сад" на 48 мест, который был построен в рамках программы "Сотрудничество".

Теги: запсибнефтехим, 80-летие тюменской области, якушев, тепличный комбинат, форум утро, симфонический оркестр


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