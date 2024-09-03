Пермский сенатор Пушков предложил ввести уголовную ответственность для владельцев ИИ

Пермский сенатор Алексей Пушков в интервью РБК Пермь заявил о необходимости регулирования искусственного интеллекта (ИИ).

Он заявил, что нельзя передавать ИИ право на принятие решений. А также он предложил ввести определенные зоны, где ИИ представляет опасность, для его регулирования. В частности, сенатор предложил ввести уголовную ответственность для владельцев ИИ, если он используется в мошеннических целях и для создания дипфейков.

В качестве примера он привел создание фейковых изображений, текстов, приписывания человеку то, что он не говорил, использования образа человека, его голоса для создания ложного видеоряда.

"Можно предположить, что это фейк, это будет разоблачено. Но если это политик высокого уровня, это может создать дезориентацию потребителя, общества", - отметил сенатор. Он сказал, что такие вещи должны быть запрещены.

Для владельцев технологии искусственного интеллекта, которые ее не контролируют и разрешают применять в антиобщественных целях, должно быть предусмотрено уголовное наказание. Если речь идет о компаниях, то, по мнению Пушкова, необходимо штрафовать на сумму 10-20% от оборота компании.

Отдельных законодательных актов не нужно — достаточно корректировок действующих нормативно-правовых актов, считает сенатор.