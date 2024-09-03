Обыски проходят в центре содержания мигрантов в Сахарово

В Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово проходят обыски по уголовному делу о мошенничестве.

Как сообщили ТАСС в столичном ГСУ СК России, фигурантами дела стали два инспектора.

По информации SHOT, предварительно, двое сотрудников, которые занимались документированием иностранцев, через "зевак", дежуривших в районе центра, предлагали за деньги "решить вопрос" со скорой отправкой из центра домой за 30 тысяч рублей, а также помочь с организацией свиданий за 5 тысяч рублей.