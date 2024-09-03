Спрос на рынке услуг в России растет быстрее, чем предложение

Эксперты сервиса "Авито Услуги" проанализировали рынок услуг и пришли к выводу, что рост спроса на услуги значительно превышает предложение. Во многом это связано с демографической ситуацией, говорит старший управляющий директор "Авито Услуг" Артем Кумпель.

В целом по рынку услуг практически в каждой сфере спрос превышает предложение, в разных регионах история похожая. Лидирующие категории на рынке услуг по количеству исполнителей это: "красота и здоровье", "IT, дизайн и маркетинг" и "обучение и репетиторы", а вот по доле заказов впереди всех транспортные услуги, тогда как по выручке №1 — это строительные работы.

Интересно, что общий рост спроса по всем категориям услуг составляет 33%, тогда как рост предложения — всего 13%.

"Основной фактор роста спроса и торможения роста предложения связан с демографией и с тем, что просто физически не хватает исполнителей услуг, — говорит директор "Авито Услуг" Артем Кумпель. — Это мы видим не только в рынке услуг, но также и в других сферах. Проблема заключается в том, что спрос достаточно быстро переходит в онлайн, а мастера пока не так быстро туда переходят. Те же ремонтники привыкли пользоваться "сарафанным радио" и еще не успели выставить свои услуги на сайтах. Поэтому пока спрос растет быстрее, чем поступает предложение".

Еще одно коренное изменение — выбор площадки для получения и оказания услуг в сфере красоты и обслуживания. Одна запрещенная социальная сеть с картинками ранее была в лидерах для этого сегмента, а сегодня все изменилось и на первое место вышло "Авито", затем идет социальная сеть "ВКонтакте", потом Telegram и Whatsapp.