Муж Бакальчук заявил о "серьезных проблемах" в работе Wildberries

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил о наличии нескольких серьезных проблем, которые он выявил в работе маркетплейса.

"Во-первых, на складах не хватает персонала, и это сильно сказывается на скорости и качестве приемки товаров, — написал Бакальчук в своем Telegram-канале. — Во-вторых, мы перестали вводить в эксплуатацию новые мезонины — многоярусные конструкции, которые увеличивают площадь хранения на тех же складах. Без них пропускная способность складов снижается, что приводит к дефициту слотов и задержкам в работе".

Кроме того, по словам Бакальчука, обнаружены дыры в информационной безопасности.

"На рынке активно продаются слоты для приемки, и их можно взять через десятки ботов в 2-3 раза дешевле, чем у WB напрямую. Это явление недопустимо и подрывает доверие к платформе", - заявил он.

Владислав Бакальчук пообещал заняться решением этих проблем, как только вернется в компанию.

Ранее муж основательницы Wildberries заявил, что после слияния маркетплейса с компанией Russ обороты начали падать. Бакальчук утверждает, что в последние 3-4 года Wildberries по оборотам обходила ближайшего конкурента на рынке на 60%, а после слияния этот показатель якобы снизился до 40%.

В июне стало известно о слиянии Wildberries с компанией Russ Outdoor. Участников рынка новость удивила, поскольку масштабы у двух компаний слишком разные: WB — один из ведущих игроков на рынке онлайн-ритейла, Russ Outdoor — гораздо более мелкий бизнес.

В июле муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что его жена связалась с рейдерами, пытающимися захватить семейный бизнес. У Татьяны своя версия: с мужем она разводится и никакого захвата нет, слияние добровольное и в интересах компании. Она также сообщала, что после слияния с Russ финансовые показатели Wildberries улучшились.

Согласно ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит 1% в ООО "Вайлдберриз", Татьяне — 99%. Но, по оценкам юристов, статус супругов "фактически приравнивает" их доли друг к другу в случае раздела бизнеса.