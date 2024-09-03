Опрос: 30% жителей Екатеринбурга всегда отвечают на незнакомые звонки

3 из 10 опрошенных жителей Екатеринбурга признались, что всегда отвечают на незнакомые звонки. Исследование в августе-сентябре нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам опроса (есть в распоряжении Накануне.RU), 30% екатеринбуржцев всегда отвечают на звонки с незнакомых номеров. Каждый второй (55%) в такой ситуации иногда берет трубку – "Если жду звонка, например, по объявлению; иногда – по инерции". Каждый шестой (15%) и вовсе не отвечает на звонок – "Много мошенников".

При этом среди мужчин больше тех, кто всегда отвечает на звонки с неизвестных номеров, чем среди женщин – 36% против 24%.

Напомним, недавно рабочий из Екатеринбурга под диктовку мошенника оформил на себя несколько кредитов и перевел на "безопасные счета" около 1,5 млн рублей. Телефонный аферист выдал себя за "агента Госуслуг".