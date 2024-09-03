Шик, блеск, красота: на что тратят деньги россияне

Сервис "Авито Услуги" представил данные нового исследования по росту рынка сферы услуг, как оказалось, лидирует в этой отрасли частный бизнес, наиболее популярна по количеству исполнителей сфера красоты и здоровья, а по выручке лидируют стройка и ремонт. Это вполне объяснимо, как говорят эксперты, ставки по ипотеке выросли, и покупать новые дома и квартиры у людей нет денег, зато начали ремонтировать то жилье, которое есть, вкладывать деньги начали не только в благоустройство, но и в себя, передает корреспондент Накануне.RU.

Рост спроса на услуги в сфере красоты и здоровья составил 21%, в ремонте и отделке — 27%, на строительство рост спроса — больше 100%, все, что связано с благоустройством, выросло на 400%.

Как объяснил журналистам на пресс-завтраке старший управляющий директор "Авито Услуг" Артем Кумпель, спрос — это в том числе и частота, с которой нужно использовать эти услуги, например, делать маникюр и брови, грубо говоря, в месяц частотность достигает нескольких раз.

"Бьюти-сфера — достаточно постоянная услуга, которая активно перетекает в онлайн. На втором месте после красоты, It-маркетинг, обучение, репетиторы. По доле заказов — транспортные услуги, а по выручке стройка — номер один, — рассказывает Артем Кумпель. — Стройка в основном — это загород, там очень высокий чек".

Что касается роста спроса на ремонт и стройку, то это эксперты объясняют отложенным спросом со времен ковида, когда был бум продаж загородных участков и садовых домов, сейчас люди поняли, что за городом не просто хорошо жить, но можно и лучше жить, потому стали благоустраивать дачи, строить и достраивать дома, делать ремонтные работы.

По прогнозу, красота и здоровье останутся в тренде, и рынок будет расти, как и перевозки, ремонт, строительство и отделка, говорит Артем Кумпель, но подтянутся связанные с благоустройством сферы, например, ландшафтный дизайн. Также ремонт и обслуживание техники — та сфера, которая показывает и будет показывать рост.

"Наши пользователи стали больше использовать услуги ремонта, и этот тренд тоже сохранится. Это тренд на то, чтобы не покупать что-то новое, а отремонтировать, либо продать б/у, он растет. Поэтому ремонт и обслуживание техники — сфера, которая достаточно сильно прирастает", — говорит Артем Кумпель.