В Госдуму внесли законопроект о наказании за содействие незаконному приобретению гражданства РФ

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с руководителем Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за деятельность, повлекшую незаконное приобретение разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства РФ.

Они отмечают, что проблема незаконного получения иностранцами разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства России стоит особенно остро, вызывает социальное напряжение в обществе, угрожает безопасности государства и граждан. И в это вовлечен широкий круг лиц, которые содействуют, например, незаконной регистрации, выдаче патентов, сертификатов о владении русским языком, заключению фиктивных браков и т.п.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей, предусматривающей за это преступление до пяти лет колонии. За совершение преступления группой лиц или с использованием служебного положения - до семи лет тюрьмы.