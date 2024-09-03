Рынок услуг в России продолжает расти, в нем работает уже 18 млн человек

Рынок услуг продолжает расти в России, сегодня это достаточно большой сегмент экономики, где задействовано 18 млн человек. Что особо интересно, представляет его в основном частный бизнес. Как рассказали аналитики сервиса "Авито Услуги", широко представлены на нем микробизнес и самозанятые, передает корреспондент Накануне.RU.

Как показывает исследование "Авито Услуг", в целом 36% от всего количества самозанятых трудятся в сфере услуг, 54% — это микробизнес, 29% — частники, 10% — малый бизнес и только 7% — крупные предприятия. В целом же 21% всех компаний заняты в отрасли.

Неудивительно, что и структура занятости в стране имеет некоторый перекос в сторону сферы услуг, 18 млн человек занимаются сегодня именно тем, что предоставляют те или иные услуги. По данным Росстата, в России около 72 млн трудового населения и, как обращает внимание старший управляющий директор "Авито Услуг" Артем Кумпель, сфера услуг — это достаточно значительная часть экономики страны. При этом примечательно, что крупный бизнес здесь имеет самый маленький процент, а экономика отрасли держится на микробизнесе.

"По факту, основной двигатель малого и микробизнеса — это сфера услуг. Если посмотреть на формат того, каким образом растет исполнение услуг для бизнеса, то это не частник – частнику, а, например, самозанятый для бизнеса. Происходит это потому, что достаточно просто сейчас платить налоги, и бизнесу проще работать с самозанятыми, так как и формат того, как ты оплатил налоги, достаточно простой, и в целом, с точки зрения закрытия документов, тоже хороший формат", — говорит Артем Кумпель.