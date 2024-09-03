Директор института механики СО РАН получил срок за госизмену

Мосгорсуд наказал за госизмену директора Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка.

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Шиплюк получил 15 лет колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в суде. Подробности обвинения не разглашаются, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно".

Напомним, Шиплюк стал фигурантом дела, по которому проходит главный научный сотрудник организации Анатолий Маслов. 75-летнего ученого подозревают в передаче данных, связанных с гиперзвуком, представляющих государственную тайну. Согласно данным открытых источников, Шиплюк является специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики.