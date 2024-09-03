Глава СКР поручил возбудить дело после избиения мигрантами ребенка в Пензе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после сообщений об избиении мигрантами ребенка в Пензе поручил возбудить уголовное дело.

Как сообщил СК РФ в Telegram-канале, в соцсетях появилась информация о том, что в Пензе группа приезжих мужчин удерживала и избивала 13-летнего подростка, а также совершала "иные противоправные действия" в отношении других несовершеннолетних и взрослых жителей города.

По данному факту организована доследственная проверка по статье "Хулиганство".

Ранее Бастрыкин заинтересовался бесчинствами мигрантов в Екатеринбурге. Из социальных медиа стало известно, что в столице Урала группа молодых людей, состоящая из выходцев из Таджикистана, беспричинно нападает на местных жителей. Также банда приезжих совершает противоправные действия, снимая все происходящее на камеру. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ). Также сообщалось, что в Екатеринбурге дети мигрантов толпой избили ребенка: дело также на контроле Бастрыкина.